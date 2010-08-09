Havada uçak değiştireceğimi sandılar!

T24 - Balyoz Darbe Planı' davasının 1 numaralı sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan, yakalanışını ve tedavisini anlattı: "Irkçı Murtaza tipli bir polis beni gözaltına aldı, havada uçak değiştireceğimi düşündü herhalde."

Balyoz Darbe Planı' davasında haklarında yakalama kararı kaldırılan davanın 1 numaralı sanığı, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, bugün tedavi gördüğü Siyami Ersek Hastanesi'nden taburcu oldu.

Orgeneral Doğan, hastane önünde kameraların karşısına geçti ve Bodrum Havaalanı'nda gözaltına alınışını ve hastanede yakalanışını anlattı.

Doğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Savcılığa hangi saatte istiyorsa geleceğimi ifade ettim. 'Irkçı Murtaza' tipli bir polis arkadaşımız hakkımda yakalama kararı olduğunu belirterek beni gözaltına aldı, havada uçak değiştireceğimi düşündü herhalde.

Bu olaydan çok üzüntü duydum, bir saat bütün yolcular alanda benim yüzümden uçakta bekledi.

Anjiyo oldum, ne kadar sakin olursam olayım vücudum güçsüz hissettim. Evde ilaçlarım vardı, polisler müsade etmediler. Dosyamda sağlık raporlarımla ilgili her şey var. Aradan zaman geçti, doktorlara dedim, 'benim burada canım sıkılıyor, beni sabah erkenden bırakın, yürüyerek Beşiktaş Adliyesi'ne gideyim'. Ben bu müracatı geçen hafta çarşamba günü yaptım ama doktorlar 'risk alamayız' dediler.

Tansiyonum sadece son iki günde normaldi.

Ben bu davanın devam etmesini istiyorum, bunu tezgahlayanların ortaya çıkmasını istiyorum. 'Balyoz' davası nereden gelmiştir, CD'lerin hiçbirinde imzam yok ancak altında Çetin Doğan'ın imzası var deniliyor. İçindeki esaslara bakın, Ege Ordusu Komutanlığı yazıyor, bu isim sadece ve sadece Şubat 2007'de verilmiştir. Ne diyor, Büyük Ortadoğu Projesi'nden bahsediyor, ilk kez 7 Ağustos 2003'te Washington Post'taki yazıda geçiyor. 2004 yılında G-8 toplantısında kabul ediliyor. Balyoz planına bakın, ülkede birçok özelleştirme yapıldığı yer alıyor, oysa ki özelleştirmeler 2004'te ivme kazandı."

Hakkında yakalama emri çıkmasının ardından geçen 1 Ağustos Pazar günü Bodrum Havaalanı'nda gözaltına alınan Orgeneral Çetin Doğan, kalp krizi geçirme riski bulunduğu için 8 gündür hastanede tedavi görüyordu. Doğan hakkında verilen yakalama kararı geçtiğimiz hafta Cuma günü kaldırılmıştı.