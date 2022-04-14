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Spor

Havada 'Löw' kokusu var: 'Yüzde 90' ihtimalle Fener'in yeni teknik direktörü olacak

14 Nisan 2022 08:49

T24 Spor

Fenerbahçe yönetimine yakın isimler, Fenerbahçe'nin gelecek sezonki teknik direktörünün yüksek ihtimalle Joachim Löw olacağını belirtti. 

Haber Global'in Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, kaynakların kendisine, Başkan Ali Koç'un Löw ile anlaşma sağladığını; buradan dönüşün zor olacağını söylediğini aktardı. 

Haber Global yayınında konuşan Hamzaoğlu, ''Yüzde 90 Löw, yüzde 10 İsmail Kartal. Kaynağımızın bilgisi bu yönde'' diye konuştu. 

Fenerbahçe'de sadece yerli hoca kararı çıkarsa Kartal ile devam edileceği ifade edildi.

fenerbahçeteknik direktörjoachim löw
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