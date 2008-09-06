Havada korku dolu anlar

Air Bulgaria Havayolları'nın Antalya - Sofya seferini yapan Airbus - 319 tipi yolcu uçağının sol motoru havada seyir halinde durunca, uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. İçinde 149 yolcu ve 6 mürettebatı olan Air Bulgaria uçağının İstanbul hava sahasındayken sol motorunun durması nedeniyle havada sıcak saatler yaşandı.



Edinile bilgilere göre dün akşam 18: 30'da Antalya Havalimanı'ndan kalkan Air Bulgaria Havayolları'na ait uçağın sol motoru havada durdu. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı uçuş kontrol kulesi ile irtibata geçerek mecburi iniş izni istedi. Saat 19.50'de Atatürk Havalimanı'na başarılı bir şekilde iniş yapan uçağın yolcuları, transit salona alındı.



Uçağın kaptan pilotu küçük fotoğraf makinasıyla arıza yapan sol motoru fotoğraflarken, bu tür arızaların havacılıkta olağan olduğunu söyledi. Uçakta bulunan yolcularının ise uçağın motorundan bir gürültü duyduklarını ve uçağın içinde kısa süreli bir panik yaşandığını söylediler. 132 nolu park pozisyonuna alınan Airbus - 319 tipi uçağın teknik bakıma alındığı ve arızanın giderilmesine çalışıldığı öğrenildi. Öte yandan transit salonunda bekletilen yolcuların başka bir uçakla Soyfa'ya gönderilecekleri belirtildi.