Motoru alev alan uçak Atatürk Havaimanı'na acil iniş yaptı!

Türk Hava Yolları'nın Milano-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının motoru, Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında alev aldı.

Acil iniş yapan uçaktaki yolcular panik içinde tahliye edildi. Atatürk Havalimanı söndürme çalışmaları nedeniyle uçuşlara kapatılırken aynı uçağın iki gün önce başka bir kaza yaşadığı ve kokpit camınının kırıldığı ortaya çıktı.

97 yolcusu bulunan THY'nin Milano-İstanbul seferini yapan TC-JPE kuyruk tescilli, Airbus A320 tipi yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada motoru alev aldı. Motoru alev alan uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı ilk iniş denemesinde pistti pas geçerken, ikinci denemesinde Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

İşte korku dolu o anlar:

İniş yapan uçağın motorunda alev görünürken, itfaiye ve polis ekipleri apronda uçak için güvenlik önlemi aldı. Saat 10.41'de Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçak pistte duramayarak toprak alana çıktı. Toprak alana çıkarak durabilen uçak slidelar (acil tahliye botu) açarak yolcular tahliye edildi. Acil müdahale sonrasında 17/35 pisti uçuşlara kapatıldı.

Binlerce ihbar geldi

Uçağın İstanbul semalarında alev alan motoru ile havalimanına yaklaşması vatandaşlar tarafından kaydedilirken haber merkezlerine binlerce ihbar geldi.Acil iniş yapan uçağın fotoğrafları ve görüntüleri sosyal meyada sürekli paylaşıldı.

İki gün önce kokpit camı patlamıştı

TC-JPE kuyruk tescilli uçağın iki gün önce de Frankfurt-İstanbul seferini yaparken kokpit camının çatladığı öğrenildi.

Camı değiştirilen Airbus A320 tipi uçak dün İstanbul-Milano seferini gerçekleştirmişti. Uçağın Milano’dan İstanbul’a dönüşte de sağ motoru yandı.