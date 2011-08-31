Havada arıza yaptı





T24 - Onur Air Havayolları’na ait bir uçak, Antalya’dan havalandıktan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle İstanbul’a iniş yaptı.





Onur Havayolları’na ait Airbus A320 tipi TC-OBD kuyruk tescilli Antalya-Amsterdam seferini yapan OHY301 sefer sayılı uçak, saat 18.00’da Antalya Havalimanı’ndan havalandı. Havalandıktan 45 dakika sonra teknik bir arıza nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.





İstanbul’a inen Amsterdam uçağı saat 21.40’ta teknik arızanın giderilmesinin ardından yola çıktı.