Havacılıkta yeni bir dönem başlıyor

T24 - Enerji hammadde fiyatları ve azalan kaynaklar, yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların önemini artırıyor. Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk uçağı da İsviçre’deki denemesini başarıyla tamamladı.



Solar Impulse güneş uçağı projesinin sözcüsü, uçağın bin 200 metre irtifaya ulaştığını belirterek, “Çok mutluyuz, her şey planlandığı gibi gitti” dedi.



Pilot Markus Scherdel yönetimindeki uçak, İsviçre'nin batısında, Waadt kantonundaki Payerne askeri üssünden başarıyla havalandıktan sonra üs çevresinde bir tur attı ve toplam 87 dakika havada kaldı.



Güneş uçağı 63,40 metreyle bir Airbus A340 büyüklüğünde. Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk uçağı, 1600 kilo ile sadece bir otomobil ağırlığa sahip.





7 yıllık proje



Solar Impulse, İsviçreli kâşif ve pilot Bertrand Piccard ile aynı ülkeden mühendis Andre Borschberg'in üzerinde 7 yıldır çalıştığı bir proje. Piccard ve Borschberg, 2012 yılında güneş enerjisiyle çalışan uçakla dünya çevresini dolaşmayı hedefliyor. Piccard, 1999 yılında dünyanın çevresini hiç durmadan dolanan ilk balonlu uçuşun yardımcı pilotluğunu üstlenmişti. Projenin geliştirilmesine 70'den fazla uzman destek veriyor.



Borschberg, “projenin 7 yıllık geliştirme sürecinde en önemli anın yaşandığını” söyledi. Piccard ise, “güneş uçağının yenilenebilir enerjilerin sunduğu imkânları sergilediğini” belirtti.





Güneş uçağının teknik özellikleri



Solar Impulse'ın kanatları 12 bin foto-voltaik hücre ile kaplı. Bunlar, her biri 10 beygir gücünde dört elektrik motorunu besliyor. Güneş uçağı elektrik motoruyla saatte 50 ila 100 kilometre hıza ulaşıyor. Uçağın 2012 yılında dünya çevresinde atacağı tur sırasında, 400 kilo ağırlığındaki lityum-polimer bataryalarının önemli rol oynaması hesaplanıyor. Gün boyunca elektrik motorlarınca şarj edilecek bataryalar, gece karanlığında devreye girerek uçağın yol almaya devam etmesini sağlayacak.





Maceraperest Piccard'ın dedesi ve babası da çeşitli projelerle isimlerini duyurdular. Dede Auguste Piccard, stratosfer'e balonla ilk ulaşan insandı. Baba Jacques Piccard ise dünyanın insanlı en derin okyanus dalışını 1960 yılında Donald Walsh ile birlikte 11 bin metre derinliğe inerek kırmıştı.





Kimler destek veriyor?



Projenin toplam bütçesi 100 milyon İsviçre Frangını buluyor. Bunun 80 milyonu sponsor kuruluşlar tarafından sağlanıyor. Belçikalı kimya firması Solvay, İsviçreli saat üreticisi Omega ile Alman bankası Deutsche Bank, projenin ana finansörleri arasında yer alıyor. İsviçre'nin önde gelen teknoloji merkezlerinden Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL) de Solar Impulse'a bilimsel destek veren kuruluşlar arasında bulunuyor.







