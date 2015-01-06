Havacılıkta güvenlik bilançosu



2014 yılında ticari uçuşlar sırasında meydana gelen kazalarda toplam 970 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hamburg’da bulunan ve hava taşımacılığındaki kazalarla ilgili veri toplayan Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JACDEC) adlı büronun kurucularından Jan-Arwed Richter, bu verinin son 10 yılın en yüksek rakamı olduğuna dikkat çekti.

Aero Internetional adlı havacılık dergisine yazdığı makalede, 251 kişinin uçak kazalarında öldüğü bir önceki yıla oranla bu sayının 2014’te neredeyse dörde katlandığını belirten Richter, ölümlerin yaklaşık yarısının Asya-Pasifik bölgesinde olduğunu kaydetti.

Dünyanın en güvenli havayolu şirketi Cathay Pacific

Makalede, uçak yolculuğunun son derece güvenli olmaya devam etmesine rağmen, son 12 aydaki tablo nedeniyle daha önceki yıllarda kazalarda kaydedilen sürekli gerileme bilançosunun frenlenmiş olduğu vurgulandı. İstatistiklerdeki yeni veriler, JACDEC tarafından hazırlanan en güvenli 60 havayolu şirketi listesinde de sıralamanın değişmesine neden oldu.

Örneğin uçak filosunda iki ağır kaza meydana gelen Malezya Havayolları 34’üncü sıradan 57’nciliğe geriledi. Lufthansa Havayolları 12’nci sıradaki yerini korurken, Almanya’nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin 26’ncılıktan 20’nciliğe yükseldi. Listeye göre dünyanın en güvenli havayolu şirketi Hong Kong merkezli Cathay Pacific. Ardından ise Dubai merkezli Emirates, Tayvan'dan EVA Air ve Air Canada geliyor. Hollanda’dan KLM de Avrupa’nın en güvenli havayolu şirketi unvanını taşımaya devam ediyor. Listenin beşinci sırasındaki KLM’i, Air New Zealand ve Avustralya‘dan Qantas takip ediyor.

Tek ölüm vakasının olmadığı yerler

2014’ün uçak kazaları alanında bir bilançosunun çıkarıldığı makalede, en büyük 60 havayolu şirketi incelenmiş ve katettikleri kilometre ile kazaların sayısı üzerinden en güvenli şirketlerin listesi hazırlanmış. Listede son 30 yılın verileri temel alınmış. Almanca konuşulan ülkelerde, son 12 ayda önemli kazaların olmadığı belirtilen raporda, tek bir ölüm vakasına rastlanmayan Kuzey Amerika ve Ukrayna'nın doğusundaki Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri ile Rusya'nın olumlu bir tablo sergilediğine de dikkat çekiliyor.

Asya-Pasifik bölgesi sonuncu sırada

Güney Amerika'da eski uçaklarla yapılan yerel uçuşlarda 10 kişinin öldüğünü bildiren analistler, Ortadoğu ve Önasya’da 57 kişinin öldüğünü, 18 uçağın düştüğü Afrika’nın ise 134 ölü ile sorunlu bir bölge olduğunu, ancak Avrupa’da tablonun daha da karanlık olduğunu kaydediyor.

Avrupa, Ukrayna üzerinde muhtemelen Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından füzeyle düşürülen Malezya Havayolları’na ait Boeing 777 tipi uçakta 298 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle güvenlik açısından sondan ikinci sırada. En fazla kazaya sahne olan coğrafya ise geçen yıl en ağır dört kazadan ikisinin meydana geldiği Asya-Pasifik bölgesi.