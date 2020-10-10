Havacılık sektörünün geleceği karanlık; 2019'da seviye 2025'te yakalanabilir

Dünya genelindeki havaalanı otoritelerinin çatı örgütü Uluslararası Havalimanları Konseyi, Ekim ayının ilk günlerinde havacılık sektörüne ilişkin kısa ve orta vadeli tahminlerini içeren bir çalışma yaptı. Çalışmada, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa havalimanları yolcu trafiğine ilişkin tahminler aşağı yönlü revize edildi.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, söz konusu bölgede yolcu sayısı, 2020’nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın eş dönemine göre yüzde 73 düştü. Bu yılın son çeyreğinde de durum değişmeyecek. Yolcu trafiğinde, 2019 son çeyreğine göre yüzde 72’lik bir kayıp öngörülüyor.

2021 yılında yolcu sayısının aylar bazında küçük küçük artışlar gösterse de 2019 yılını yakalaması beklenmiyor. En “iyimser” tahminler bile 2019 yılına göre küçülmeyi, negatifi gösteriyor.

Dip seviyeler görülecek

Çalışmada, 2020 yılının ilk yarısı ve yılın tamamına ilişkin gelir ve yolcu kayıpları üzerinde de duruldu. Sektör, milyonlarca yolcu ve onlarca milyar euro gelir kayıpları yaşayacak. Çalışmaya göre sektörün, bu yılın tamamı için gelirleri, geçen yıla göre yüzde 64 düşecek. Gelir ve yolcuda, “dip” seviyeler görülecek. Sektör, milyarlarca euro düzeyinde kayıplarla karşı karşıya kalacak. Bunun, sektörde taşları yerinde oynatabileceği belirtiliyor.

Sektör”, salgın öncesi” olarak anılan 2019 yılı yolcu ve gelir düzeyini ya da hacmini, ne zaman yakalayacak? Havalimanı trafik tahmincileri, Avrupa havalimanı ağının 2019 yılı ile aynı düzeyde yolcu trafiğini toparlayacağı öngörülen yılda, 0'dan (düşük güven) 5'e (yüksek güven) kadar olan tahminler doğrultusunda bir anket yaptı. Tahminlere göre 2019 seviyelerine dönüş 2024’ü hatta 2025'i bulabilir.