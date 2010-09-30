-HAVACILIK FUARI'NDA 45 UÇAK SERGİLENİYOR İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Dünyanın önemli havacılık organizasyonları arasında gösterilen ''8. Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı (Airex 2010)'', İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık apronunda açıldı. Mint Fuarcılık tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü desteğinde Türk Hava Yolları (THY), TAV Havalimanları Holding ve THY Teknik A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen fuarın açılışında konuşan THY Genel Müdürü Temel Kotil, bu yılki fuarın diğer yıllara oranla farklı olduğunu belirterek, fuarda sergilenen uçak sayısının Singapur Air Show'u geçtiğini söyledi. Bu fuarın İstanbul'un global olarak ''Artık ben de varım'' dediği bir fuar olduğunu kaydeden Kotil, ''İstanbul, havacılığın merkezi oluyor. İstanbul, kültür başkenti olduğu gibi havacılığın da başkenti olacak'' dedi. Havacılıkta önemli başarılar sağlandığı ifade eden Kotil, fuarda THY'nin yeni teslim aldığı Airbus A330-300 yolcu uçağı ve Airbus A330-200F kargo uçağının da sergileneceğini ifade etti. TAV Havalimanları Holding Üst Yöneticisi Sani Şener de dünyada 20 bin uçakla 4,7 milyar yolcunun taşındığını belirterek, 2025 yılında bu sayının 40 bin uçağa ve 9 milyar yolcuya çıkmasının beklendiğini söyledi. Havacılığın yerine geçebilecek başka ekonomik bir aktivitenin olmadığına işaret eden Şener, 8 yıl önce Türkiye'de taşınan yolcu sayısının bu yıl 100 milyona çıkmasının beklendiğini, Airex 2010 fuarının da bu büyümeye paralel olarak gelişme kaydettiğini vurguladı. Mint Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Feyzan Erel de Airex'in en büyük özelliğinin askeri ve sivil hava araçlarının sergilendiği dünyadaki diğer fuarlardan ayrı olarak sadece sivil hava araçlarının sergilenmesi olduğunu kaydetti. Sivil havacılık olarak düzenlenen fuarların dünyada sınırlı sayıda olduğunu belirten Erel, ''Biz dünyanın en büyük 4. fuarı haline geldik'' dedi. Erel, apronla birlikte toplam 60 bin metrekarelik alandaki fuarda 26 ülkeden 150 katılımcının yer aldığını ve içinde Airbus A380'in de bulunduğu 45 uçağın sergileneceğini kaydetti. Konuşmalardan sonra Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Bahri Kesici, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Ahmet Aydın, TAV Havalimanları Holding üst yöneticisi Sani Şener ve THY Genel Müdürü Temel Kotil, fuarı açarak standları gezdi. -3 EKİME KADAR AÇIK KALACAK- Airex 2010'da yolcu uçaklarından iş jetlerine, helikopterlere, sportif uçaklara kadar tüm hava araçları ve uçak motorlarının yer almasının yanı sıra uçuş kontrol sistemleri, simülatörler, yer, kargo, yolcu bagaj sistem ve ekipmanları, apron ve terminal sistemleri, havalimanı güvenlik ve entegrasyon sistemleri de yer alıyor. Fuar katılımcıları arasında, havacılık sektörünün belirleyici temsilcileri olan havalimanı ve terminal işletmecileri, havayolları, charter ve hava taksi işletmeleri, havacılık kulüp ve meslek kuruluşlarından oluşuyor. Fuar, 3 Ekime kadar gezilebilecek.