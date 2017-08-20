T24 LogoT24 Logo
Gündem

Havacılık festivalinde yürekleri ağza getiren kaza

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de Umurbey Belediyesi tarafından Görsel Tanıtım Derneği işbirliğinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest'in son gününde ultralight tipi hafif uçak, motor arızası nedeni

20 Ağustos 2017 21:24

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de Umurbey Belediyesi tarafından Görsel Tanıtım Derneği işbirliğinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest\'in son gününde ultralight tipi hafif uçak, motor arızası nedeniyle mecburi iniş yaparken takla attı. Hafif yaralanan pilot, hastaneye kaldırıldı.
Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest\'te bugün saat 17.00 sıralarında yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Gösteri uçuşu yapan \'Virus\' tipi tek motorlu iki kişilik TC-UTG tescilli ultralight tipi hafif uçak, motor arızası yaşadı. Tek başına uçan pilot 50 yaşındaki Mustafa Gürer, inişe geçtiği sırada yaşanan sıkıntı nedeniyle uçağı festival için hazırlanan 750 metre uzunluğundaki pist yerine mecburi olarak yan tarafındaki engebeli araziye indirmek istedi. Ancak ön tekeri arazideki çukurlardan birine takılan uçak ters döndü. Uçağın pervanesinde hasar meydana gelirken, hafif yaralanan pilot Mustafa Gürer de ambulans ile gelen sağlık ekipleri tarafından kokpitten çıkartıldı. Gürer, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
17 Ağustos\'ta başlayan havacılık festivaline gönüllü olarak katılan 10\'dan fazla uçakla her gün sivil havacılığı sevdirmek amacıyla çocuklar ücretsiz olarak Çanakkale Boğazı semalarında uçuruluyordu. Ancak kazanın yaşandığı uçak, deneme uçuşu yaptığı için pilot Mustafa Gürer\'in dışında kimse bulunmuyordu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak GEZEN Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHAUmurbey BelediyesiGörsel Tanıtım DerneğiUluslararası Havacılık Festivali Troy Air FestGösteriTCUTGTekMustafa GürerinişeAncakUçağınMustafa GürerGürerDevlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24