Havacılığın 'karadaki' krizi: Rolls Royce 9 bin kişiyi işten çıkaracak

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en ağır şekilde etkilenen sektörlerden biri olan havacılık sektöründen şirketler işten çıkarmalara devam ediyor. Britanyalı Roll Royce, en az 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Boeing 787 ve Airbus 350 gibi uçaklara motor üreten şirket, sektörün salgından sonra küçülmesini beklediği için bazı fabrikalarını kapatabileceğini de bildirdi.

Rolls Royce yöneticisi Warren East, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Baz maliyetimizi azaltmalı ve yeni dünyaya uyum sağlamalıyız. Kapasitemizi beklediğimiz taleple denk düşürmeliyiz" dedi. East, Rolls Royce'un dünyanın farklı noktalarındaki 52 bin çalışanından 9 bininin işten çıkarılacağını bildirdi. İşten çıkarmaların büyük bölümü Rolls Royce'un havacılık kanadından olacak.

Salgına karşı alınan önlemlerin tarifeli uçuşları büyük oranda durdurmasının ardından havayolu ve onlara teçhizat sağlayan şirketler krizden çok ağır şekilde etkilendi.

Britanya'nın ekonomisi de birçok ülkeninki gibi salgın için alınan önlemlerden ağır bir şekilde etkilendi. Ülkede işsizlik maaşı başvurusu sayısı 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken Londra resesyona hazırlanmaya başladı.