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15 Temmuz Darbe Girişimi

'Havacıların imamı' olduğu söylenen ilahiyatçı Adil Öksüz’ün ‘SIR’ plakalı aracı ortaya çıktı

Adil Öksüz, adliyeye sevk edildikten 21 dakika sonra salıverilmişti

02 Ağustos 2016 14:00

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde yakalanıp adliyeye sevk edildikten 21 dakika sonra salıverilen ve kayıplara karışan cemaatin 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu söylenen ilahiyatçı Adil Öksüz'ün 'SIR' plakasıyla dikkat çeken aracı kayınpederinin Sakarya'daki evinde ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, darbe girişiminden sonra başlatılan adli soruşturmalar çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan akademisyen Adil Öksüz'ün salıverildikten sonra aracıyla Akyazı İlçesi'nde kayınpederinin evine geldiği, aracını bırakarak buradan ayrıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından didik didik arandı.

Adliyeden 21 dakikada salıverilen Adil Öksüz'ün otomobiliyle geldiği Akyazı İlçesi'nde bulunan kayınpederinin yayla evleri dahil çok sayıda evde arama yapıldı. Aynı gün kayınpederinin evinin garajına bırakarak kaçtığı '34 SIR 49' plakasıyla dikkat çeken otomobili de didik didik arandı. Araç arama yapıldıktan sonra çekici yardımıyla garajdan çekildi.

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