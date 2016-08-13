'Havacıların imamı' olduğu söylenen Adil Öksüz'ün kayınpederi tutuklandı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu söylenen ilahiyatçı Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım hakkında çıkarılan yakalama kararı gereğince tutuklandı.

Cevat Yıldırım, damadına teslim olması çağrısında bulunarak, “Ben devletin yanındayım. Darbecilerin Allah belasını versin. Benim bildiğim, 18 senedir tanıdığım Adil Öksüz’ü aslında tanıyamamışım. Adil Öksüz diye bir damadım yok. Bir an evvel yakalanmasını istiyorum. Bu şekilde ne Türkiye’de yaşayabilir, ne de dünyada yaşayabilir. Gelsin, Türk adaletine güvensin. Hata yaptıysa cezasını çeker. Kaçmakla bizlere sıkıntı veriyor. Polise yazık, devlete yazık. 20-25 gündür polis, başka bir işle uğraşmıyor" demişti.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre; 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınanCevat Yıldırım (78), tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Öksüz'ün kayınpederi ile kayınvalidesi, Sakarya'da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Adil Öksüz'ün Sakarya'ya gelirken kullandığı "34 SIR 49" plakalı otomobili, Akyazı ilçesinde oturan kayınpederinin evinin garajında bulunmuştu. Adil Öksüz'ün kayın pederi Cevat Yıldırım, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine hakkında çıkarılan yakalama kararı gereğince tutuklanarak Sakarya Ferizli Cezaevi'ne gönderildi.