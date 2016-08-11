'Havacıların imamı' olduğu söylenen Adil Öksüz'ü kaçıran gazeteci, Erdoğan'ın eski komşusuymuş

Darbe girişiminin merkezi Akıncı Hava Üssü’nün yakınında yakalandıktan sonra “Tarla bakmaya gitmiştim” savunmasıyla serbest bırakılan, 'FETÖ’nün 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün kaçışına yardımcı olduğu iddiasıyla tutuklananlar arasında gazeteci Erdal Şen de yer aldı. Gazeteci Erdal Şen'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski komşusu olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şen hakkında "Bakın onu kaçıran gazeteci bizim apartmanda oturuyormuş. Komşumuz yani. Görünürde bize saygıda hiç kusur etmezdi. Bunların hepsi karaktersiz" diye konuştu.

Hürriyet'ten Fikret Bila'nın aktardığına göre, Rusya dönüşü uçakta konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mesela 15 Temmuz gecesi olan hadise. İsmi Adil (Öksüz) olan şahsı kastediyorum. İsmi Adil de kendisi adil değil? Bakın onu kaçıran gazeteci bizim apartmanda oturuyormuş. Komşumuz yani. Görünürde bize saygıda hiç kusur etmezdi. Bunu da herkese söylerdi. Şimdi Adil-denilen o şahsı kaçıran adam olduğu ortaya çıktı. Kaçıran o. Bunların hepsi karaktersiz. Köşesinde sallayıp duran vardı ya şimdi kaçmış olan, o da öyleydi. Gelirdi karşımıza yok şöyle yok böyle. Kim olduğunu anlıyorsunuz. Köşesinde yazmaya gelince de verip veriştiriyordu. Niye kaçtın gittin? Bu kadar yüreğin vardı o zaman kalsaydın" ifadelerini kullandı.

Gazeteciliğe Zaman gazetesinde başlayan, ardından Habertürk gazetesinde Haber Müdürlüğü ve Ankara Temsilciliği yapan Şen, son olarak Meydan gazetesinde çalışıyordu. Hürriyet'ten Nuray Babacan ve Turan Yılmaz'ın haberine göre, Şen, Ankara’da Başbakanlık Muhabirliği döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanken kaldığı Keçiören Subayevleri’ndeki apartmanda uzun süre komşusu olmuştu. Erdoğan’ın darbe girişimi nedeniyle daha önce de yaveri Ali Yazıcı da tutuklanmıştı.

Milli Güvenlik Akademeli

Edinilen bilgiye göre Şen, Dokuz Eylül Üniversitesi Haberleşme Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1994 yılında gazeteciliğe başladı. Zaman gazetesinde uzun süre başbakanlık muhabirliği yapan Şen, bu sırada Milli Güvenlik Akademisi’ni de bitirdi. “Belgelerin Dilinden Yassıada’nın Karakutusu” ve “27 Mayıs’ın Sessiz Tanıkları” adlı kitapları bulunen Şen, TRT-1’de yayınlanan “Ali Adnan-Başvekil/Bir İnsan Serüveni” belgeselinin konsept danışmanlığını yaptı. Şen, Erdoğan’ın Subayevleri’nde oturduğu apartmana Zaman Gazetesi’nin başbakanlık muhabiri iken 2008’de taşındı. Apartmanın giriş, Başbakanlık ofisinin ise üst katındaki, 4 nolu daireyi, bir dönem STV’nin Ankara temsilciliğini yapan Haluk Örgün’den kiraladı. Şen, Ocak 2012’de ise Haber Müdürü olarak Habertürk gazetesine geçti. Şen’in bu görevlendirmesi kulislerde “cemaat kontenjanı” iddialarına yol açtı. Haber müdürlüğü uzun ömürlü olmayan Şen, gazetenin Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya tarafından eski görevi başbakanlık muhabirliğine kaydırılırken, yerine de şu anda gazetenin Ankara Temsilciliğini yürüten Bülent Aydemir getirildi. Ekim 2012’de ise Şen, gazete yönetimi tarafından ani bir kararla görevden alınan Sarıkaya’nın yerine Ankara Temsilcisi yapıldı. Bu görev değişimine ilişkin ise Afyonkarahisar’daki patlamanın ardından gazetenin Ankara bürosunun hazırladığı “Fasılda eğlenen bakanlar” haberinin iktidar partisini rahatsız ettiği iddiaları gündeme geldi.

Temsilcilik de bitti

Şen’in gazetecilik kariyerindeki yükselişi, dersanelerin kapatılmasıyla başlayıp hükümeti hedef alan 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması süreciyle tırmanan AKP-cemaat kavgasıyla inişe geçti. Mayıs 2014’de gazete yönetimince temsilcilik görevinden alınarak “özel ekler koordinatörlüğüne” atanan Şen bir süre sonra da Subayevleri’ndeki evinden taşındı. Gazetesi de yine bir süre sonra Şen ile yollarını ayırdı. O günden beri gazetecilik faaliyetiyle adından söz ettirmeyen ve son dönem Meydan Gazetesinde çalıştığı belirtilen Şen, darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olarak aranan 'FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri İmamı” olduğu ileri sürülen Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz’ün kaçışına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasıyla yeniden gündeme geldi.