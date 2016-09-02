'Havacıların imamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz kamu görevinden çıkarıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara'da Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen 'Havacıların İmamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz yeni KHK kararları kapsamında kamudaki görevinden çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 672 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarındaki çok sayıda kişinin görevlerine son verildi.



NTV'nin haberine göre, kamu görevinden çıkarılanlar arasında 'FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz de bulunuyor.



Öksüz, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapıyordu.



Söz konusu KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılanlara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacağı, haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edileceği kaydedildi.



Bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetlerinin alındığı, görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekleri, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekleri, uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyeti, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği vesair görevlerinin de sona ermiş sayılacağı bildirildi.



Ayrıca görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisanslarının iptal edileceği ve oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekleri belirtildi.



Bu arada, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu iddiaları üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Öksüz'ün yakalanması için başlatılan çalışmalar, jandarma ve polis ekiplerince 47 gündür sürdürülüyor.