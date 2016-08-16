"Havacılar imamı' Adil Öksüz'ün Akyazı'da cep telefonu sinyaline ulaşıldı"

Ankara’da cuntacıların merkez olarak kullandıkları Akıncı Üssü’nde 15 Temmuz’da gözaltına alınan ve FETÖ’nün ‘hava kuvvetleri imamı’ olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ün Sakarya Akyazı’da izine rastalanıldığı ileri sürüldü. Habertürk'ten Gürkan Akkuş'un haberine göre, Öksüz’ün 2 bin metre rakımlı Akyazı’daki Acella Yaylası’nda cep telefonu sinyaline ulaşıldı. Öksüz, tüm Türkiye’de ve yaylalarda da aranıyor.

Son olarak Akyazı’da izine rastlanan ve kullandığı “SIR” plakalı aracı tutuklanan kayınpederi Cevat Yıldırım’ın evinin garajında bulunan Adil Öksüz, güvenlik güçleri tarafından bu bölgede aranıyor. Akyazı çevresi, yaylalar ablukaya alınmış durumda. Öksüz’ün firarından sonra bölgede 33 farklı adres, 15 yayla ve 124 yayla evinde arama yapılırken, 839 kişi ile mülakat yapıldı. Akyazı’nın tüm giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında da Adil Öksüz hareketliliği yaşanırken, birçok bölgede arama çalışları devam ediyor. Öksüz’ün arandığı yerlerden biri de Acella Yaylası.

Güvenlik güçleri araçla ulaşımın zor olduğu Acella Yaylası ve çevresinde aramalarını yoğunlaştırırken, Öksüz’ün kullandığı bir cep telefonu numarası- nın sinyalinin yaklaşık 10 gün önce bu bölgede tespit edildiği ortaya çıktı. Yaylada baskına uğrayan Kuran kursunun imamı da Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Jandarma buraya 3 kez geldi. Ben her defasında burada yok dememe rağ- men ‘Cep telefonu sinyali bu bölgeden geldi, biz de arıyoruz’ diye cevap verdiler” diye konuştu. Dağlık alandaki birçok yayla ile köyün giriş ve çıkışları güvenlik güçleri tarafından kontrol altında tutulurken, Akyazı’dan yaylalar bölgesine gidişlerde de polis, kimlik kontrolü yapıyor.

Kurslara baskın

Acella Yaylası’nda yapılan baskınlardan biri de Adil Öksüz’ün kayınpederinin kurduğu Yıldırım Kuran Kursu. Bu kurs kapatılarak, yatılı 90 öğrenci evlerine gönderilmiş. Kuran kursunun imamı, “Allah bu Adil Öksüz’ü bildiği gibi yapsın. Jandarma sürekli gelip baskın yapıyor. Bizim artık o aileyle bir bağlantımız yok. Buraya gelse barınamaz. Onun yüzünden öğrencilerim de mağdur oldu. Hepsini evlerine gönderdim” dedi.

15 Temmuz öncesi boşaltılmış

15 Temmuz sonrası kapatılan Erimez Öğrenci Yurdu, Adil Öksüz’ün ilçede sıkça uğradığı yerlerden birisi. Akyazı’da örgütün bünyesine katmak istediği ya da kattığı öğrencilerin burada kaldığı öne sürülüyor. FETÖ/PDY’nin bölgedeki toplantılarının bazılarının bu yurtta gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Görünüşte bir öğrenci yurdu ancak, içindeki dekorasyon ve toplantı odaları bu iddiaları doğruluyor.

Vatandaşlar, bazı günler lüks araçların yurt bahçesine gelen kişilerin, geç saatlere kadar burada sohbet ettiklerini anlatıyor. Vatandaşlar, Adil Öksüz’ün de bu yurda çok sık geldiğini ve hatta içeride bir odasının olduğunu iddia ediyor. Akyazılılar, yurdun 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün önce boşaltıldığı bilgisini veriyor. Geride yurdun bahçesinde kalan bisiklet ve birkaç parça eşya kalmış.