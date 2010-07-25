Havaalanlarının çehresi yenileniyor

T24 - DHMİ'nin Batman, Kayseri, Hatay, Sivas ve Erzincan havaalanlarının yeni terminal binaları gelecek aydan itibaren hizmete girmeye başlayacak. Konya, Mardin, Adıyaman ve Ağrı havaalanlarında da yeni tesisler inşa edilmesi için ihaleye çıkılacak.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, havaalanlarına modern ve ihtiyaca uygun tesisler inşa ederek çehrelerini yeniliyor ve prestij kazandırıyor.



Batman Havaalanının 41 milyon 500 bin TL bedelli terminal binası, sivil tesisleri ve apronu ile Kayseri Havaalanı'nın 13 milyon TL'ye mal olan iç hatlar terminali ve VIP binası Ağustosta hizmete girecek.



Özellikle Şam ve KKTC uçuşları sayesinde büyük başarı yakalayan Hatay Havaalanı, terminal binası açısından ise yetersiz kaldı. Bunun üzerine harekete geçen DHMİ, daha büyük iç ve dış hatlar terminal binası yapma kararı aldı. Hatay Havaalanındaki 66 milyon TL'ye mal olan tesisin açılışı, 29 Ekimde gerçekleştirilecek.



Erzincan Havaalanının 47,7 milyon TL'ye inşa edilen yeni iç ve dış hatlar terminal binası, Ekim sonunda açılacak.



Sivas Havaalanı'na 41 milyon TL bedelle kazandırılan yeni iç ve dış hatlar terminal binası ise bir-iki ay içerisinde hizmete girecek.





Antalya Havalimanı'na paralel taksi yolu



DHMİ Genel Müdürlüğü, kısa süre önce hizmete giren ancak bölgesel açıdan bir turizm merkezi olduğu için yetersiz kalan Balıkesir Körfez Havaalanına yeni terminal binası yapacak. Kurum, gelecek yıl Körfez Havaalanının yeni terminal binası ile Konya, Mardin, Adıyaman ve Ağrı havaalanlarında da yeni tesisler inşa edilmesi için ihaleye çıkacak.



Antalya Havalimanında da ''çok uzun olan'' taksi yolunu kısaltmak için paralel taksi yolu inşa edecek olan Kurum, Atatürk Havalimanında modern bir kargo terminali yapılmasına yönelik ihaleye ise Eylülde çıkmayı hedefliyor.

