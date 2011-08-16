-Havaalanlarında uçak gürültüsüne son ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Alman mühendisler, uçakların havaalanlarında indikten sonra terminal binasına yanaşırken ve kalkış için piste giderken motorlarını çalıştırmasına gerek bırakmayacak elektrikli tekerlek sistemi geliştirdi. Die Welt gazetesinin haberine göre, Alman Hava ve Uzay Merkezi (DLR) Teknik Termodinamik Enstitüsünde görevli mühendis Josef Kallo ve ekibi, çok sayıda havayolu şirketi, havalimanı işletmecisi ve özellikle havaalanı yakınında oturanların hayalini gerçekleştirerek, iki elektrik motoruyla çalışan uçak tekerlek sistemini hayata geçirdi. Haziran ayı sonuna kadar laboratuvarda test edilen sistem, Hamburg'daki Finkenwerder Havaalanı'nda Lufthansa şirketi mühendisleri, Airbus şirketi uzmanları ve DLR bilim adamları tarafından denendi. Yüksek teknoloji ürünü, 50 kilovatlık iki elektrik motoru sayesinde çalışan sistem ile 50 tonun üzerindeki A320 tipi bir uçağın yolcu ve bagajlarla birlikte sorunsuz şekilde, jet motorlarını kullanmadan havaalanında istediği şekilde hareket edebildiği görüldü. Saatte 15 kilometre hıza kadar ulaşan tekerlekler sayesinde motorların kullanılmaması sadece gürültüyü engellemedi; aynı zamanda egzoz gazının yarattığı kirliliği de ortadan kaldırdı. Sistemin, uçakların neden olduğu, havayı kirleten emisyonun yüzde 17-19 oranında azaltacağı hesaplandı. Elektrikli tekerlekler sayesinde pilot inişten hemen sonra uçağın dev motorlarını kapatabiliyor. Terminal binasından ayrılan uçak da kalkış pistine kadar hiç motorlarını çalıştırmadan gidebiliyor. Sistem, önemli ölçüde yakıt tasarrufu da sağlıyor. Motorların daha az çalıştırılacak olması da bakım masraflarını düşürecek. Tekerlek motorları güçlerini, uçağın kargo bölümüne yerleştirilen yakıt hücresinden sağlıyor. Bu yakıt hücresi, bir katalizatör yardımıyla hidrojen ve oksijenden elektrik enerjisi üretiyor. Yakıt hücresinde üretilen suyun miktarı da küçümsenmeyecek ölçüde. Uzmanlar, bu suyun, uçağın tuvaletlerinde de kullanılabileceğini, dolayısıyla uçağın su tanklarının çok daha az doldurulabileceğini kaydetti. Bu sayede uçak daha az ağırlıkla kalkış yapabilecek. Sistemi geliştiren mühendisler, 70 tonluk bir uçağı hareket ettirmek için 15 kilovatlık iki elektrik motorunun yeterli olduğunu, denedikleri sistemin 50 kilovatlık olduğunu, 100 kilovat-saatlik bir sistemi de yapacaklarını, bunun sayesinde ''gökyüzünün dev kuşlarının'' yerde saatte 54 kilometre hızla, hiç ses çıkarmadan hareket edebileceğini belirtti. Mühendisler, sistemin seri üretimde uçaklarda kullanılmasının 4-8 yıl alabileceğini kaydetti.