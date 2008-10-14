Havaalanında ölüme götüren skandal

Diyarbakır’daki Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DHMİ) yaşanan ambulans skandalı, uçakta kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Mehmet Sıddık Kanat'ın ölümü ile sonuçlandı.



Dün saat 17.30'da Ankara'dan havalanan THY’ye ait Anadolu Jet’in TK 946 sefer sayılı yolcu uçağındaki yolculardan Mehmet Sıddık Kanat kalp krizi geçirince, taptan pilot kule ile temas kurarak, uçak indiğinde ambulansın apronda hazır olmasını istedi. İddiaya göre kulenin anons ve telefonlarına DHMİ sağlık ekibinden kimse yanıt vermedi. Yere inen uçağın mürettebatı, kriz geçiren yolcu için bu kez yer görevlilerine durumu bildirerek ambulans istedi. Ancak, DHMİ ambulansı, şoför ve doktor olmadığı için gönderilemedi. Ankara'ya gidecek yolcular arasında bulunan bir doktorun müdahalesi ve 112 Acil servisten gelen ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sıddık Kanat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DHMİ yetkilileri, olayla ilgili olarak ambulanslarının sadece kaza-kırım amaçlı bulunduğu, ancak içinde sağlık personeli olmadığını söyledi.



Uzmanlar, her havalimanında acil durumlara müdahale etmek üzere itfaiye ve ambulansın uzman personeli ile birlikte sürekli hazır bekletildiğine dikkat çekerek, “İtfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri, uzman personel ve sağlık ekipleri ile birlikte acil durumlarda kulenin vereceği talimatlara göre saniyeler içerisinde harekete geçer ve duruma müdahale eder. Bu hizmetler, meydanın işletmecisi olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından sağlanmak zorundadır” dedi. Kaptan Pilotun raporunda, kule aracılığı ile ambulans istediğini, fakat görevlilerin telefona cevap vermediğini belirttiği kaydedildi.

