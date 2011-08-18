Havaalanında mahsur





T24 - Almanya’dan Antalya’nın Side ilçesindeki arkadaşlarının yanına gitmek için mayıs ayında Türkiye’ye gelen Alman uyruklu Marion Merlinde Kutschmann, parası bitince 3 aydır İstanbul Atatürk Havalimanı’nda mahsur kaldı.







Side’de bulunan arkadaşlarıyla buluşmak için mayıs ayında Almanya’nın Nürnberg kentinden Türkiye’ye gelen Alman turist Kutschmann’ın, İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldiğinde Side’ye gitmek için parası yetmedi. Kalan parasını da harcayan 54 yaşındaki Kutschmann, yaklaşık 3 aydan beri Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde mahsur kaldı.





Hayatını 3 aydır Atatürk Havalimanı’nda sürdüren Kutschmann, terminalde bulunan banklarda sabahladı. Yapılan yardımlarla hayatını sürdüren Kutschmann, basın mensuplarının sorusu üzerine, Almanya’ya geri dönmek istemediğini belirterek, "Hayatımı Side’de devam ettirmek istiyorum. Param kalmadı. Bu yüzden burada yaşıyorum. Burası benim evim gibi oldu" dedi.







Kutschmann, Almanya Konsolosluğu yetkilileriyle kendisine yardımcı olması için görüştüğünü, ancak bir sonuç alamadığını da ileri sürdü. AA