Havaalanında hız denemesi felakete yol açtı

T24 -

Toz bulutu gördüm

Allah beni kahretsin

Takla atan Mercedes, Havalimanı-Florya bağlantı yolunda cipiyle seyir halinde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nur Tüzüner'in (43) kullandığı otomobilin üstüne düştü. Kazada Mercedes'in sürücüsü ile Dr. Nur Tüzüner yaralandı. Nur Tüzüner, “Uçak geliyor zannetmiştim” dedi.Uçak kazalarıyla adını duyuran ve “sabıkalı” denilen pist, 210 milyon TL'ye mal olan bakım, onarım ve uzatma çalışması bittikten sonra geçen çarşamba uçakların iniş ve kalkışına açıldı. Manyetik kayma nedeniyle adı 06-24'ten 05-23'e dönüştürülen pistteki uçak trafiği dün güney rüzgarları yüzünden bir süreliğine diğer pistlere kaydırıldı.İddialara göre, bu sırada yenilemeyi yapan inşaat şirketi Eko'nun sahibinin makam şoförlüğünü yaptığı belirtilen bir kişi, öğleden sonra Mercedes ile pist üzerinde hız denemesi yaptı. Aşırı hız yaptığı ileri sürülen sürücü, S500 model otomobili pist sonunda durduramadı. Kontrolden çıkan otomobil, 2 metre yüksekliğindeki beton duvara çarptı. Duvarın yıkan ve üzerindeki demir korkuluk ile tel örgüleri parçalayan Mercedes, Havalimanı-Florya bağlantı yoluna geçti. Mercedes, yoldan geçen Doktor Nur Tüzüner yönetimindeki Toyota cipinin üstüne düştü.Dr. Nur Tüzüner, görev yaptığı Bakırköy'deki Ethica İncirli Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazadan önce katıldığı Ataköy 5. Kısım Camii'inde bir cenaze töreninden döndüğünü söyleyen Nur Tüzüner “Saat 14.00 sıralarında camiden çıktım. Sahil yolunu kullanarak Yeşilköy’e geldim. Havacılık Müzesini geçtikten sonra Fly Inn Alışveriş Merkezi’ne 500 metre kala Florya girişi vardır. Sağdan oraya, oranın hizasına geldiğimde sağ tarafımda bir toz bulutu gördüm” dedi.Ziyaret gelen yakınları ile basın mensuplarına dizüstü bilgisayarındaki kaza sonrası çekilmiş görüntüleri gösteren Nur Tüzüner, kazayı anlatırken şunları söyledi:“Önce pisten çıkan bir uçak olduğunu düşündüm. Daha sonra önüme parçacıklar düştü. ‘Bir uçak üzerime geliyor’ diye düşündüm. Sonra bana bir şey çarptı. Takla atarak sürüklendim. Ters dönen aracımın içinden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldım. İlk önce aracıma baktığımda öldüğümü düşündüm. Çünkü bir uçak çarparsa ölürsünüz. Bir kadın bana koşarak geldi ‘bu arabadan nasıl sağ çıktınız?’ diyerek ağladı. Ben daha sakindim sonra ben de ağlamaya başladım.Oradan araba geleceğini hayal etmediğiz için,‘uçak geliyor’ zannetmiştim. Sonra oradaki insanlar 'Bir araba havalimanının duvarını yıkıp sizin üzerinize geldi' diye söylediler. Ben arabanın geldiği yere baktığımda başka otomobilleri de orada olduğunu gördüm. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalem yapılırken bana çarpan otomobilin sürücüsü de oradaydı. ’Sen beni öldürüyordun. Farkında mısın?’ diye sordum. Özür diledi. ’Biliyorum her şeyin farkındayım Allah beni kahretsin’ diye yanıt verdi. Pistte otomobilin ne işi var? Bir dahaki sefere herhalde uçak inecek kafama.”Kazadan sonra hemen güvenlik duvarın demir korkulukları ile tel örgüleri onarıldı. Her iki aracın hurdaya döndüğü kazada Mercedes'in sürücüsü de çarpmanın etkisiyle başından yaralandı.Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yetkilileri kaza ile ilgili sorulara yanıt vermezken kazayla ilgili olarak rapor tutulup tutulmadığı belirlenemedi.