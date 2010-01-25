Havaalanında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

T24 - THY uçağını buzlanmaya karşı yıkayan aracın arızalanıp çekilemediğini fark etmeyen görevliler uçağa kalkış için izin verince inanılmaz bir kaza yaşandı. Manevra yapan uçağın kanadı araca çarptı. Aracın sepetinden düşen operatör Alkan hayatını kaybetti.



İstanbul-Bangkok seferini yapacak olan THY’ye ait uçağı, kalkışından önce buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı sıvıyla yıkayan (de-icing işlemi) araca, kalkış için manevra yapan uçağın kanadı çarptı. Devrilen aracın sepetindeki operatör Güven Alkan (46) öldü. Dün saat 02.00’de, THY’ye ait TK-60 sefer sayılı Airbus A-340 tipi yolcu uçağına de-icing işlemi uygulandı. İşlem bittikten sonra pist başından alana girmek için manevra yapan uçağın kanadı, de-icing aracının havada olan sepetine çarptı. Sepetteki apron teçhizat operatörü Alkan yere düştü. Araç da Alkan‘ın üzerine devrilerek ölümüne neden oldu. Araç sürücüsü Adem Yüksel ise yaralandı.



Bir yetkili, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, “İlk incelemelere göre, de-icing aracı arıza yapmış. Araç uçağın yanından uzaklaştırılmadan yerdeki bir teknisyen pilota hareket edebileceğini söylemiş. Uçağın sol kanat ucu, de-icing aracının sepetine çarparak, kazaya neden olmuş” dedi.



Uçağı de-icing işlemi için pist başına götüren aracın sürücüsü Süleyman Bozkurt ile Kaptan Pilot Mehmet Yücekul gözaltına alındı. Yücekul savcılıktan serbest bırakıldı. Bozkurt ise mahkemece tutuklandı.





‘Kulaklık yoktu’



Yücekul, savcılık ifadesinde, de-icing alanına götürdüğü uçağındaki işlemin bittiğine dair görevliden işaret alınca hareket ettiğini söyledi. Bozkurt da şunları kaydetti: “De-icing aracı arıza yaptı.Kaptanımız selektör yapmaya başladı, ben kaptana beklemesi işaret verdim. Arıza yapan aracın başına döndüm. Uçak hareket etmeye başladı. Tekrar hareket yaparak, uçağı durdurdum. Araç kuyruğa yakın olduğu için çarpma oldu. Kaptanla direk teması sağlayan kulaklığın bende olması gerekir ama o an yoktu.”





Emekliliğine 1 ay kalmıştı



1988’de işe başlayan Güven Alkan, 2006’dan bu yana ‘de-icing’ işlemlerinde görevli olarak çalışıyordu. 2 çocuk babası Alkan’ın eşi Müşerref Alkan, “Eşim çok dikkatli biriydi. Bir ay sonra emekli olacaktı. Ölüm haberini aldık. Kanı yerde kalmasın. Sorumlular cezasını çeksin” dedi. Güven Alkan’ın babası Sedrettin Alkan ise, “O bizim tek oğlumuzdu. Yanındaki uçağa ‘çalıştır’ diye emir verenler, uçağı kullanan pilot görmemiş mi? Böyle bir kaza olur mu?” diye konuştu. Alkan’ın cenazesi bugün Kanarya Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



