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Dünya
BBC Türkçe

Havaalanında el bagajından 200 hamam böceği çıktı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde, Baiyun Uluslararası Havalimanı'nın X-ray cihazında bir çiftin el bagajından 200 hamam böceği çıktı. Kabinde canlı hayvan taşınmasının yasak olması nedeniyle böceklere el konuldu.

29 Nisan 2018 20:30

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde, Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda bir çiftin el bagajında 200 hamam böceği çıktı.

Beijing Youth Daily gazetesinin haberine göre, hamam böcekleri X-ray cihazında fark edildi.

Şu Şuyu adlı güvenlik görevlisi, X-ray cihazında poşet içinde hareket eden siyah nesneler olduğunu fark etti. Poşet açılırken, bir hamam böceği dışarı çıkınca, güvenlik görevlisi çığlıklar attı. Açılan poşette 200 hamam böceği olduğu ortaya çıktı.

Kabinde canlı hayvan taşınmasının yasak olması nedeniyle hamam böceklerine el konuldu.

31 Temmuz'da Guizhou eyaletine bağlı Duyun kentindeki bir otobüs terminalinde de bir yolcunun çantasında iki insan kolu bulunmuştu.

Çantanın sahibi elektriğe çarpılan kardeşinin iki kolunun da kesildiğini belirterek "Kardeşim, ölünce tek parça olarak gömülmek için benden kollarını getirmemi istedi" demişti.

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