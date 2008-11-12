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Yaşam

Havaalanında bomba paniği!

Atatürk Havalimanı'nda unutulan çanta fünyeyle patlatıldı. Çantadan giysi ve yiyecek çıktı

12 Kasım 2008 02:00

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali girişinde bulunan valiz fünyeyle patlatıldı. Şüpheli valizden giysi ve yiyecek maddeleri çıktı.

Bir ihbarı değerlendiren Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü bomba imha ekipleri, Dış Hatlar Terminali giriş kapısının önünde bulunan sahipsiz valizin çevresinde güvenlik önlemi alarak, terminale giriş-çıkışı durdurdu.
Fünyeyle patlatılan şüpheli valizin içinde çeşitli giysiler ve yiyecek maddeleri bulunduğu görüldü. Yapılan incelemenin ardından Dış Hatlar Terminali’ne giriş-çıkışlar normale döndü. (AA)

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