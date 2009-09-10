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Yaşam

Havaalanına yetişmek isterken sele yakalandı

10 Eylül 2009 18:48

Malatya'da bir iş görüşmesi yapmak için otomobiliyle Atatürk Havalimanı’na gittiği sırada sele yakalanarak hayatını kaybeden işadamı Hüsnü Birinci'nin cenazesi toprağa verildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu’nun iş ortağı ve çocukluk arkadaşı olan Hüsnü Birinci, Malatya’daki bir iş görüşmesi için dün saat 09.30 sıralarında Başakşehir’deki evinden yola çıktı. Öğle saatlerinde havalimanına yetişmeyi planlayan Birinci’nin kullandığı araç, bir anda sel sularına kapıldı. Metrelerce aracı ile sürüklenen işadamının aracı su almaya başladı. Olay yerinde hayatını kaybeden Birinci’nin cesedi saatler sonra, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Evli ve 5 çocuk babası 52 yaşındaki Birinci'nin cenazesi namazı Eyüp Sultan Camii'nde kılındı. Cenaze törenine, AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu, Birinci'nin oğulları Erhan ve Mehmet, kızları, kardeşi Oktay Birinci, yakınları ve bazı AK Parti İlçe belediye Başkanları katıldı.
1981'de mali müşavirliğe başlayan Birinci, AK Parti İl Başkanı Babuşçu ile Marmara Muhasebe ve Mali Müşavirlik Limited Şirketi’ni kurdu. Basında Hüsnü Birinci ve Babuşçu’nun da ortağı olduğu Marmara Muhasebe Şirketinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketleri denetlediği haberleri yer almıştı.


 

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