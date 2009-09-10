Havaalanına yetişmek isterken sele yakalandı

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|Malatya'da bir iş görüşmesi yapmak için otomobiliyle Atatürk
Havalimanı’na gittiği sırada sele yakalanarak hayatını kaybeden işadamı Hüsnü
Birinci'nin cenazesi toprağa verildi.
AK
Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu’nun iş ortağı ve çocukluk arkadaşı olan
Hüsnü Birinci, Malatya’daki bir iş görüşmesi için dün saat 09.30 sıralarında
Başakşehir’deki evinden yola çıktı. Öğle saatlerinde havalimanına yetişmeyi
planlayan Birinci’nin kullandığı araç, bir anda sel sularına kapıldı. Metrelerce
aracı ile sürüklenen işadamının aracı su almaya başladı. Olay yerinde hayatını
kaybeden Birinci’nin cesedi saatler sonra, ekiplerin çalışması sonucu
bulundu.
Evli ve 5 çocuk babası 52 yaşındaki Birinci'nin cenazesi namazı
Eyüp Sultan Camii'nde kılındı. Cenaze törenine, AK Parti İl Başkanı Aziz
Babuşçu, Birinci'nin oğulları Erhan ve Mehmet, kızları, kardeşi Oktay Birinci,
yakınları ve bazı AK Parti İlçe belediye Başkanları katıldı.
1981'de mali
müşavirliğe başlayan Birinci, AK Parti İl Başkanı Babuşçu ile Marmara Muhasebe
ve Mali Müşavirlik Limited Şirketi’ni kurdu. Basında Hüsnü Birinci ve
Babuşçu’nun da ortağı olduğu Marmara Muhasebe Şirketinin, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne bağlı şirketleri denetlediği haberleri yer
almıştı.