Havaalanına sigara terası

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde sigara terası açıldı. Dört tarafı açık olan teras aprona yanıcı madde atılmaması için tel örgüyle çevrelendi.



Dış Hatlar Terminali gidiş katında pasaport kontrol noktasından sonraki bölümde bulunan restoran terasında daha önce ‘sigara içme odası’ yapılacağı açıklanmış, ancak Sağlık Bakanlığı ‘4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine İlişkin Yasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle buna izin vermeyeceğini açıklamıştı.



Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş, daha önce üstü ve yanları kapalı olan terasın, yapılan çalışmalarla açık hale getirildiğini söyledi. Terminalde sigara içme mekânı oluşturulmadığına dikkati çeken Ulutaş, söz konusu yerin bir restoranın terası olduğunu, terasın üst ve yanlarının açıldığını, ancak aprona herhangi yanıcı bir madde atılmaması için tel örgü bulunduğunu vurguladı.



Ulutaş’ın verdiği bilgiye göre sigara içilebilir terasla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’ndan da görüş alındı. Bakanlığa, kimi zaman terminalde uzun süre geçirmek zorunda kalan transit yolcuların sigara içecek uygun yer bulamadıkları için şikâyet ettikleri iletildi. Teras açıldığı ilk günde sigara tiryakisi yolculardan ilgi gördü.