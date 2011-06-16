-HAVAALANI YOLU GÜZEL KOKACAK ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Esenboğa Havaalanı Yolu'ndaki kötü kokunun en aza indirilmesi için bölgeye çeşitli ağaç ve bitkilerin dikilmesini kararlaştırdı. Belediye Meclisinde görüşülen ilgili komisyon raporunda, havaalanı güzergahını, yurt içi ve yurt dışından milyonlarca kişinin kullandığı ve rüzgarlı havalarda, gübre kokusunun rahatsızlık yarattığı belirtildi. Kokunun azaltılması için havaalanı ve geçiş güzergahlarına yakın ilçeler olan Çubuk, Akyurt ve Pursaklar'da yeşil alanlar, parklar, yol güzergahları ve orta refüjlere nane, kekik, karanfil, lavanta, hanımeli, fesleğen, leylak, nergis, ıhlamur, iğde gibi güzel kokan ağaç ve bitki türleri dikileceği kaydedildi. Rapor, oy birliğiyle kabul edildi.