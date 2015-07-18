Hava yastığı skandalında yeni gelişme



İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, hatalı hava yastıklardan dolayı ABD'de 814 spor otomobili geri çağırma kararı aldı.

Ferrari'nin geri çağırma operasyonu ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Kurumu'nun (NHTSA) resmi internet sitesinde duyuruldu.

Japon şirketi Takata'nın hatalı airbaglerinin kullanıldığı Ferrari'lerin geri çağrılmasına 30 Temmuz'da başlanacak. Geri çağrılacak araçların 2015 model oldukları belirtildi.

Takata marka hava yastıkları kusurlu

ABD'li yetkililer muhtelif trafik kazalarında 6 kişinin ölümü, 100'ü aşkın kişinin yaralanmasına Takata firmasınca üretilen kusurlu hava yastıklarının neden olduğunu ileri sürüyordu. Takata ise hataya bazı ABD eyaletlerindeki aşırı sıcak ve rutubetli havanın neden olduğunu savunuyordu.

ABD, şubat ayında Takata'ya "yeterince işbirliği yapana kadar günde 14 bin dolar para cezası" kesmiş, ABD Ulaştırma Bakanlığı ve NHTSA'nın Takata ile yürüttüğü görüşmeler mayıs ayında uzlaşmayla sonuçlanmıştı. Taraflar arasında varılan uzlaşma çerçevesinde toplam 33,8 milyon aracın geri çağrılması kararlaştırılmıştı.

En çok Honda etkilendi

Takata'nın hatalı airbagleri en çok Honda'yı etkiledi. Ancak Honda'nın yanı sıra BMW, Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru ve Toyota marka araçlar da geri çağrıldı.