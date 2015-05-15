Hava yastığı skandalında ağır bilanço



Geri çağırma operasyonunda son gelişme Toyota ve Nissan'ın açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Toyota 5, Nissan ise 1,56 milyon aracı geri çağırma kararı almıştı. Toyota'nın airbag sorunu nedeniyle son aylarda geri çağırdığı araç sayısı 8,1 milyona, Nissan'ınki ise yaklaşık 4 milyona tırmandı.

Toyota ve Nissan'ın ardından Honda da 4,89 milyon aracını geri çağırmıştı. Arızanın Fit ve Accord Hybrid gibi modelleri kapsadığı açıklanmıştı. Böylece Honda'nın kusurlu hava yastıklarından ötürü geri çağırdığı araç sayısı 19,6 milyona ulaştı.

Geri çağrılan araç sayısı 33 milyona ulaştı

Honda, Takata skandalından en çok etkilenen otomotiv üreticilerinin ilk sırasında yer alıyor. AP Ajansı, Takata marka kusurlu hava yastıkları nedeniyle geri çağrılan araç sayısının 33 milyonu aştığını bildirdi.

Takata, ABD ve Malezya'da ölümle sonuçlanan 5 kazaya sebebiyet vermekle suçlanıyordu. Hatalı üretilen hava yastıklarının patlayarak metal parçacıklar saçtığı ileri sürülüyor. ABD'de denetim kuruluşları ve savcılık iddiaları soruşturuyor.