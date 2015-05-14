Hava yastığı skandalı büyüyor

Honda grubundan yapılan açıklamaya göre toplam 4,89 milyon araç geri çağrıldı. Bunların 1,74 milyonluk kısmı Japonya'da satıldı. Arıza Fit ve Accord Hybrid gibi modelleri kapsıyor.

Japon otomotiv üreticileri Toyota ve Nissan, dün aynı gerekçeyle toplam 6,5 milyon aracı geri çağırmıştı.

ABD'de savcılık olaya el koydu

Geri çağırmaya Honda'nın hava yastığı tedarikçisi Takata ile ilgili iddialar neden oldu. Takata, ABD ve Malezya'da ölümle sonuçlanan 5 kazaya sebebiyet vermekle suçlanıyordu. Hatalı üretilen hava yastıklarının patlayarak metal parçacıklar saçtığı ileri sürülüyor.

Hatalı hava yastıkları nedeniyle geçen yıllarda aralarında Honda ve General Motors'un da bulunduğu önde gelen otomotiv üreticileri yaklaşık 30 milyon aracı geri çağırmıştı. ABD'de denetim kuruluşları ve savcılık iddiaları soruşturuyor.