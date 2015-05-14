T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Hava yastığı skandalı büyüyor

Toyota ve Nissan'ın ardından Honda da kusurlu hava yastıkları nedeniyle milyonlarca aracı geri çağırdı.

14 Mayıs 2015 15:05

Honda grubundan yapılan açıklamaya göre toplam 4,89 milyon araç geri çağrıldı. Bunların 1,74 milyonluk kısmı Japonya'da satıldı. Arıza Fit ve Accord Hybrid gibi modelleri kapsıyor.

Japon otomotiv üreticileri Toyota ve Nissan, dün aynı gerekçeyle toplam 6,5 milyon aracı geri çağırmıştı.

ABD'de savcılık olaya el koydu

Geri çağırmaya Honda'nın hava yastığı tedarikçisi Takata ile ilgili iddialar neden oldu. Takata, ABD ve Malezya'da ölümle sonuçlanan 5 kazaya sebebiyet vermekle suçlanıyordu. Hatalı üretilen hava yastıklarının patlayarak metal parçacıklar saçtığı ileri sürülüyor.

Hatalı hava yastıkları nedeniyle geçen yıllarda aralarında Honda ve General Motors'un da bulunduğu önde gelen otomotiv üreticileri yaklaşık 30 milyon aracı geri çağırmıştı. ABD'de denetim kuruluşları ve savcılık iddiaları soruşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ToyotaNissanHondaJaponyaFitAccord HybridGeriTakataABDMalezyaGeneral MotorsDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/rtrNH/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24