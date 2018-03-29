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Hava yastığı kurbanı minik Furkan, toprağa verildi

Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde trafik ışıklarında iki otomobilin çarpıştığı kazada, annesinin kucağındayken açılan hava yastığının çarpmasıyla boynu kırılarak öldüğü belirtilen Furkan Tülek (4), gözyaşları içinde toprağa

29 Mart 2018 13:28

Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde trafik ışıklarında iki otomobilin çarpıştığı kazada, annesinin kucağındayken açılan hava yastığının çarpmasıyla boynu kırılarak öldüğü belirtilen Furkan Tülek (4), gözyaşları içinde toprağa verildi. Kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil sürücüsü Nurlan Cafer ise tutuklandı.
Kaza, geçen salı günü saat 23.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Mehmet Özlap Bulvarı üzerindeki Evranlı Mezarlığı Kavşağı\'nda meydana geldi. Aile yakınlarını ziyaretten evlerine dönmek üzere yola çıkan Süleyman Tülek (35) yönetimindeki 09 F 4343 plakalı otomobil, Ordu Caddesi yönünden gelen Nurlan Cafer (29) yönetimindeki 09 HD 300 plakalı otomobille trafik ışıklarında çarpıştı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpışmayla savrulan otomobilin ön koltuğunda, annesi Münevver Tülek\'in (32) kucağında uyuyan Furkan Tülek, açılan hava yastığının çarpmasının da etkisiyle ağır yaralandı. Kazada ayrıca Münevver Tülek, eşi Süleyman Tülek ve diğer aracın sürücüsü Nurlan Cafer de yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve hava yastığının çarpmasıyla boynunun kırıldığı belirtilen Furkan Tülek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Münevver Tülek\'in tedavisi sürerken, sürücüler taburcu edildi.
Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Nurlan Cafer, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Furkan Tülek için dün ikindide Çapahasan Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Tülek ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Süleyman Tülek, oğlunun tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Küçük çocuk, kılınan cenaze namazının ardından, Eğriboyun Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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