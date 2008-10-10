Hava üslerinde golf sahası

Aktütün Karakolu’na saldırının ertesi günü şehit haberlerine rağmen Antalya’da golf oynadığı gerekçesiyle tepki çeken ve Genelkurmay Başkanlığı’nca şehitlerden haberdar olmadığı açıklanan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu’nun hava üslerine golf sahası yaptırdığı ortaya çıktı.

Babaoğlu’nun golf tutkusunu, komutanı olduğu kuvvete de yansıttığı, hava üslerine golf sahası yapılması projesine haziranda başlandığı belirtildi.



Konya’da 500 bin m2



Uluslararası standartlara göre, turnuvaların yapıldığı golf sahaları 18 çukurlu oluyor. Dokuz çukurlu sahalarda da iki turlu yarışmalar düzenleniyor.

Hava üslerine yapılan az sayıda çukura sahip küçük ebatlı ve maliyeti düşük sahalara golf literatüründe “halk tipi sahalar” deniliyor.

Alınan bilgilere göre Babaoğlu’nun isteği çerçevesinde Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı alanına 500 bin metrekarelik bir golf sahası yaptırılması planlandı.

Çalışmalarına yaz aylarında başlanan sahanın dokuz çukurlu olması öngörüldü. Üs komutanlığının sahayı faaliyete açıldıktan sonra Konya’daki golf kulübüne teslim etmesi ve sahanın askeri alan dışında açılacak ayrı bir girişle turizmde kullanılması hedefleniyor.



Ankara kısmen faaliyette



Konya’nın dışındaki üslerde de küçük ebatlı golf sahaları yapılması planlandı. Ankara’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın alanı içindeki dört çukurlu olduğu belirtilen sahada da golf oynanabiliyor.

Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı alanı içinde de bir golf sahası yapımı için proje oluşturulduğu, İstanbul’da da Hava Harp Okulu’nun alanında golf sahası yapımına başlandığı belirtiliyor. Golf sahası yapılması planlanan diğer bazı üsler de şöyle:

Eskişehir 1. Jet Ana Üs Komutanlığı, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı, İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı, Diyarbakır 7. Ana Jet Üs Komutanlığı.



Halk tipi saha



Uzmanlara göre “zengin sporu” olarak nitelendirilen golfün sahalarının yapımı ve bakımı yüksek maliyet gerektiriyor. Turistik alanda lüks imkanlara sahip 500 dönümlük bir golf sahasının yapım masrafı 3-5 milyon dolara kadar çıkıyor.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, üslerdeki sahaların ise çok ucuza yapıldığını belirterek şunları söyledi:



‘15 bin dolara yaparım’



“Bu sahaların çim tohumunu biz parasız verdik. Üslerde sadece atışın yapıldığı yerle bayrakların olduğu yerler çimlendirildi. Makine ve işçilik olmadığı için maliyet üslerde 30 bin lirayı geçmemiştir. Hava Harp Okulu’na kullanılmış sopalarla toplar da gönderdik. Bu sahaların komutanlığa çok az masrafı oldu. Bunlar nizami ve lüks sahalar değil.”

Golf sahası yapan en büyük firmalardan birinin sahibi Bora Yenigün de, “Üslerdeki sahalar çok ucuza, nerdeyse bedavaya mal oldu. Bugün bir belediye, makine ve işçiliği karşılasın ben o belediyeye bu tipte bir sahayı 15 bin dolara yaparım” dedi.

Genelkurmay Başkanlığı, dün üslerdeki golf sahalarına ilişkin haberler üzerine bir açıklama yapmadı.



