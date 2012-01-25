-Hava ulaşımına kar engeli ŞANLIURFA (A.A) - 25.01.2012 - Şanlıurfa'da olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolujet'in Ankara ve İstanbul seferleri iptal edildi. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa ve çevresinde akşama doğru başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bu nedenle Anadolujet'in saat 18.40'ta Ankara'dan Şanlıurfa'ya, THY'nin ise 19.50'de İstanbul'dan Şanlıurfa'ya karşılıklı olarak gerçekleştirmesi gereken uçuşlar, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Kar yağışı ildeki bazı güzergahlarda karayolu ulaşımının da aksamasına neden oluyor.