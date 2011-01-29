-HAVA ULAŞIMINA KAR ENGELİ MUŞ (A.A) - 29.01.2011 - Adana'dan Van'a giden Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, Van'daki hava muhalefeti nedeniyle Muş Havaalanı'na iniş yaptı. Havaalanı Meydan Amiri Kaymakam Mehmet Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana-Van seferini yapan 2429 sefer sayılı Pegasus yolcu uçağı, Van'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Muş Havaalanı'na indiğini söyledi. Uçakta 116 yolcunun bulunduğunu ifade eden Özer, ''Van'a gitmek isteyen yolcularımızı otobüsle gönderiyoruz. Şu ana kadar 52 yolcu otobüsle Van'a gitti. Eğer isteyen olursa aynı uçakla Adana'ya da dönebilecekler'' dedi.