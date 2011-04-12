-HAVA ULAŞIMINA KAR ENGELİ İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bazı iç hat uçak seferleri iptal edildi. Alınan bilgiye göre, Erzurum'a sefer yapması planlanan Onur Air'in İstanbul-Erzurum seferi iptal edildi. Onur Air'in saat 11.25'te Atatürk Havalimanı'ndan kalkması planlanan uçağı Erzurum'daki kötü hava koşulları yüzünden seferini gerçekleştiremedi. Bu seferin iptal edilmesi nedeniyle Onur Air'ın saat 16.00'da yapılması planlanan Erzurum-İstanbul seferi de iptal oldu. Öte yandan, Erzincan'daki kar yağışı nedeniyle THY'nin saat 13.55'de yapılması gereken TK2655 sefer sayılı Erzincan-İstanbul uçuşu da iptal edildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle bölgedeki bazı karayolları ulaşıma kapandı. Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Erzincan uçağı da hava muhalefeti nedeniyle Trabzon Havalimanı'na indi. Bölge illerinden Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta devam eden kar yağışı, hava ve kara ulaşımında aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas, Erzincan-Gümüşhane ve Tercan-Erzurum karayolları ulaşıma kapanırken, Erzurum-Çat, Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat ile Erzurum'un Alaybey, Dereboğazı ve Kümbet köyleri yollarında bazı araçlar mahsur kaldı. -ÇIĞ UYARISI- Bu arada, Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum'da il genelinde kar yağışının zaman zaman etkisini artırarak yarın sabah saatlerine kadar devam edebileceği, yağışlar sırasında tipi oluşabileceğinden görüş mesafesinin olumsuz etkileneceği ve yüksek kesimlerde ise çığ riski olabileceği bildirildi. -OVİT DAĞI'NDA ÇIĞ DÜŞTÜ Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-İspir arasında kalan 2600 rakımlı Ovit Dağı Biberoğlu Yaylası mevkisine çığ düştü. Çığ nedeniyle mahsur kalan araçlarda 10-12 kişinin olduğu sanılıyor. İkizdere Belediye Başkanı Hasan Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün öğleye doğru Rize-Erzurum karayolunun Ovit Dağı Biberoğlu Yaylası mevkisinde birbirine yakın iki ayrı yere çığ düştüğünü, bu nedenle aradaki bölgede yolculuk yapan bazı kişilerin mahsur kaldığını belirtti. Bunun üzerine yolda kar temizleme çalışması başlatıldığını ifade eden Köseoğlu, ''Yolda araçların içinde 10-12 kişinin mahsur kaldığını sanıyoruz. Arkadaşlarımız bu kişilerle telefonda görüştü, şimdilik bir olumsuzluk yok. Kar temizleme çalışmasını sürdürüyoruz'' dedi. Köseoğlu, çığın ardından yol açma çalışmaları için bölgeye giden bir iş makinesinin de çığ düşmesi sonucu mahsur kaldığını söyledi. Köseoğlu, bölgeye çok sayıda iş makinesi ile her ihtimale karşı ambulans sevk edildiğini kaydetti. İkizdere-İspir karayolunda ulaşıma, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 07.00 ile 15.00 saatleri arasında kontrollü olarak izin verildiği belirtildi.