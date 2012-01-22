-Hava ulaşımına kar engeli ANKARA (A.A) - 22.01.2012 - Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yerlere gün içinde yapılacak uçak seferleri iptal edildi. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışına bağlı olarak THY'nin bugün yapılması planlanan THY 7121 sefer sayılı Ankara-Gaziantep ve Gaziantep-Ankara uçak seferlerinin iptal edildi; YB300 Ankara-Tokat ve YB440 Ankara-Çorlu seferlerinde ise süresiz gecikmede olduğu belirtildi. Öte yandan şu an için yurt dışına gidişlerde herhangi bir iptal veya gecikme olmadığı öğrenildi.