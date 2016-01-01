Hava ulaşımı aksadı, binlerce yolcu İstanbul'da mahsur kaldı

İstanbul'da, kar yağışı dolayısıyla havayolu ulaşımındaki aksamalar devam ediyor. 300'den fazla tarifeli seferin iptal edilmesi üzerine, binlerce yolcu mahsur kaldı. THY'nin yaklaşık 2 bin yolcuyu otellere yerleştirdiği belirtiliyor.

Radikal’de yer alan habere göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından, farklı havayolu şirketlerince yurt içi ve yurt dışına yapılması planlanan 300'den fazla tarifeli seferin iptal edilmesi üzerine, uçuşu gerçekleşmeyen 2 bine yakın yolcu, THY tarafından otellerde misafir edildi.

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan iptaller ve gecikmeler sebebiyle çok sayıda yolcu mağdur oldu. Uçakların kalkmasını bekleyen yolcular otellerde yer kalmadığı için banklarda ve yerlerde yatmak zorunda kaldı. Bazı hacılar da yer bulamayınca beton zeminde yatmak zorunda kaldı. Atatürk Havalimanı'nda dış hatlar gidiş katındaki check-in kontuarları ve pasaport polis noktalarının boş olduğu görüldü.

Bazı yolcuların sefer iptalleri dolayısıyla görevlilere tepki gösterdiği görüldü. Kar yağışının etkili olduğu Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarının apronlarında, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) karla mücadele araçlarının kar küreme çalışmaları, özel yer hizmetleri şirketlerinin de uçaklarda buzlanmayı önleyici ve çözücü sıvı uygulaması devam ediyor.

Atatürk Havalimanında yer hizmetleri veren Turkish Ground Services (TGS) de apronda kurduğu mobil ofisle çalışmalarını sürdürüyor.

Atatürk Havalimanı 30 dakika uçuş trafiğine kapandı

Bu arada İstanbul'da gece etkisini gösteren yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı 30 dakika hava trafiğine kapandı. Bu esnada Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken 6 uçak Ankara, Antalya, İzmir ve Çorlu Havalimanlarına yönlendirildi.