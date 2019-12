-HAVA TAKSİ RUHSATI ALDILAR İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Hava taksi işletmeciliği yapmak üzere daha önce ön izin verilen MNG Jet Havayolları A.Ş. ile Marmara Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş, tüm gereklilikleri yerine getirerek Hava Taksi İşletme Ruhsatı almaya hak kazandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) yapılan açıklamaya göre, hava taşıma işletmelerinin taleplerini değerlendiren SHGM İnceleme Komisyonu, MNG Jet Havayolları A.Ş. ile Marmara Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş, Hava Taksi İşletmeciliği yapmak üzere ruhsatlandırdı. MNG Jet Havayolları A.Ş, CL-600 ve Global 5000 tipi hava araçları ile Marmara Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ise Cessna 560XL tipi hava aracı ile hava taksi işletmeciliği yapacak. Bu arada, hava taksi ve genel havacılık işletmeciliği ile ilgili başvuruları değerlendiren SHGM İnceleme Komisyonu, iki şirkete genel uçak işletmeciliği, bir şirkete de balon işletmeciliği için ön izin verirken, üç şirketin ruhsatını iptal etti ve bir ruhsatı da askıya aldı. SHGM İnceleme Komisyonu kararları şöyle: ''-THK Turhal Sportif Havacılık Kulübü ile Yavrukuş Havacılık Eğitim Ticaret Ltd. Şti'ye Genel Uçak İşletmeciliği yapmak üzere asıl ruhsat hazırlıklarının tamamlanması amacıyla 6 ay süreli ön izin verildi. -THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi'ne Balonla Hava Taşıma İşletmeciliği yapmak üzere asıl ruhsat hazırlıklarının tamamlanması amacıyla 6 ay süreli ön izin verildi. -Bigair Havacılık ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş. ile Yalova Sportif Havacılık Derneği'nin sahip oldukları Genel Uçak İşletme Ruhsatları, işletmelerin Genel Uçak İşletme Yönetmeliği'nde (SHY-6B) belirtilen gereklilikleri yerine getirememesi sebebiyle iptal edildi. -Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.Ş'nin sahip olduğu Hava Taksi İşletme Ruhsatı, işletmenin talebi doğrultusunda iptal edildi. -Kümülüs Havacılık ve Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti'nin sahip olduğu Hava Taksi İşletme Ruhsatı, işletmenin Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği'nde (SHY-6A) belirtilen gereklilikleri yerine getirememesi sebebiyle 3 ay süreyle askıya alındı. -Mak Havacılık Turizm ve Ltd. Şti'nin sahip olduğu Hava Taksi İşletme Ruhsatı, işletmenin talebi doğrultusunda Genel Uçak İşletmeciliği ruhsatına dönüştürüldü.''