Hava soğuyor, şiddetli yağış geliyor!

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, yarından itibaren yurdun kuzey ve batı kesimlerinde çok kuvvetli yağış beklendiğini, sıcaklıkların ülke genelinde 4-8 derece azalacağını bildirdi.



Çağlar, yurdun bugün yeni bir yağışlı havanın etkisine girdiğini belirtti.



Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına beklendiği uyarısında bulunan Çağlar, yarın yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Adana, Kahramanmaraş ve Hatay hariç tüm yurtta görüleceğini söyledi.



Yağışların yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz bölgelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri, Muğla, Aydın, İzmir'in güney İlçeleri, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde çok kuvvetli olacağını belirten Çağlar, rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.



Çağlar, Cumhuriyet Bayramında Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinin yağışlı geçeceğini, yağışların Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolunun doğusunda kuvvetli, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olacağını söyledi.



Mehmet Çağlar, yarından itibaren beklenen hava durumuna ilişkin şunları kaydetti: "Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ülke genelinde 4-8 derece azalacak. Yağışla birlikte azalan hava sıcaklığına bağlı olarak, yarın Trakya'nın yüksek kesimlerinde, Cuma günü Kütahya, Bilecik, Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde görülecek yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rüzgar, saatte 40–60 kilometre hızla kuvvetli ve fırtınaya yakın hızda esecek. Beklenen kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar ile poyraz fırtınası oluşturacak. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmasını istiyoruz."





