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Yaşam

Hava soğuyor

Hava sıcaklığı yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 6 ila 10 derece arasında azalacak. Meteoroloji etkili yağışlar için uyarıda bulundu.

26 Kasım 2008 02:00




Yurdun kuzeybatı kesimlerinin bu akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.  Hava sıcaklığı yarın  yurdun kuzey ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacak.

Yarın kuzey bölgelerimizi etkisi altına alacak soğuk ve yağışlı havanın; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Yalova), Kuzey Ege (İzmir, Kütahya, Manisa, Afyon ve Uşak), İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz bölge geneliyle  akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında aralıklarla yağışlara neden olması bekleniyor.
 
Yarın  Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Sivas, Yozgat, Kırıkkale, ve Çankırı) ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda (İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik) kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Kastamonu), gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Çorum, Tokat, Merzifon ve Samsun'un iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Sivas, Yozgat, Çankırı) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu (Poyraz), Karadeniz'de kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli olarak esecek.
 
Meteorolojik uyarı

Meteorolojinin  açıklamasında "Etkili yağış ve kuvvetli rüzgar ile akşam saatlerinden sonra Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekir."

 


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