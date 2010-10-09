-HAVA SOĞUDU, SOBA SATIŞLARI ARTTI KONYA (A.A) - 09.10.2010 - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle soba satışları arttı. Konya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Adana, Ankara, Kayseri, Malatya başta olmak üzere 20'ye yakın ile soba satışı yapan Topuz Emaye Soba Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sahibi Ahmet Topuz, havaların soğumasıyla satışlarda hareketlilik başladığını söyledi. Havanın soğumasıyla müşteri sayısında belirgin bir artış yaşandığını ve satışların arttığına dikkati çeken Topuz, kent merkezlerinde doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasına karşın ilçe, belde ve köylerde sobaya olan talebin azalmadığını belirtti. Konya'da da olduğu gibi birçok kent merkezinde doğalgaz kullanmayan çok sayıda konutun bulunduğunu da dile getiren Topuz, ''Sobaya olan ilgi devam ediyor. Özellikle kuzine olarak bilinen su ısıtma, yemek pişirme ve ekmek yapma gibi imkanlar sunan, kovalı ve tuğlalı çeşitleri bulunan fırınlı sobalar tercih ediliyor'' dedi. Topuz, müşterilerinin büyük bir kısmını alt gelir grubunun oluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Müşterilerimiz daha çok kovalı sobayı tercih ediyor. Fiyatının uygun olması ve köylülerin sobada kömür yerine tezek yakması bu sobayı cazip kılıyor. Kullanımı çok kolay olan kovalı sobaların tuğlalı sobaya göre avantajları da bulunuyor. Sonradan kömür ekleme olmadığı için hava kirliliğine neden olmayan kovalı sobalar, evde de daha az kirliliğe yol açıyor. Biz 12-15 metrekare arası kullanımlarda kovalı, daha üstünde ise tuğlalı sobaları tavsiye ediyoruz.'' -FİYATLAR DEĞİŞMEDİ- Konya'da Sobacılar İçi'nde satış yapan bir firmanın sahibi Osman Akten de satışlardan memnun olduğunu söyledi. Havaların erken soğumasının en çok kendilerini sevindirdiğini dile getiren Akten, ''Düne kadar satış yapamazken bugün müşterilere yetişmekte zorlanıyoruz. Hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz'' diye konuştu. Sac fiyatlarında artış olmasına karşın soba fiyatlarında geçen yıla göre bir değişiklik yaşanmadığını anlatan Akten, kar oranlarının düştüğünü ifade etti. Kuzine, yuvarlak, dört köşe, lüks gibi çeşitleri bulunan kovalı sobalar, 120 ile 220 lira arasında satılırken, tuğlalı sobalar 300 liradan, soba kovası 5 liradan, soba borusu ise 3 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. -BURSA'DA SAĞANAK- Bursa'da etkili olan sağanak sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Alınan bilgiye göre, dün gece aniden bastıran ve aralıklara şiddetlenen sağanak nedeniyle kentin işlek caddelerinde ulaşım güçlükle sağlandı. Araçlar, yollardaki su birikintilerinden dolayı ilerlemekte güçlük çekerken, rögarlardan taşan sular da zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle özellikle Hamitler Mahallesi'nde giriş ve bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerine müdahale etti. İtfaiye ekipleri sabahın erken saatlerine kadar çalışmalarını aralıksız sürdürdü. -KÜTAHYA'DA İLK KAR- Kütahya'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. İl merkezi ve Domaniç ilçesinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Domaniç-İnegöl karayolunun deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Koca Yayla mevkisinde etkili olan yağış dolayısıyla kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Koca Yayla ile İnegöl'ün Tahtaköprü mevkisi arasındaki karayolunu kullanan araç sürücüleri, dikkatli olmaları yönünde trafik ekiplerince uyarıldı. İl genelinde karayolları ve belediye ekipleri, kar yağışı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor.