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Hava sıcaklıkları yükseliyor

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Rize ve Hopa çevrelerinin yağmurlu, Ardahan ile Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği t

28 Kasım 2011 02:00


T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Rize ve Hopa çevrelerinin yağmurlu, Ardahan ile Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.


Hava sıcaklığı, Batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esecek.



Bölgelerimizde hava durumu


Marmara: Parçalı, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis bekleniyor.


Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.


Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.


İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.


Batı Karadeniz: Parçalı, kıyı kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.


Orta ve Doğu Karadeiz: Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Hopa çevrelerinin yağmurlu, Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde, doğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.


Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.




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