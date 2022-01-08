Meteoroloji'den yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) değerlendirmelerine göre, bu hafta hava sıcakları düşecek. Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde giden hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. Tahminlere göre, salı günü batıdan başlayarak Türkiye genelinde hava sıcakları mevsim normallerine düşecek.

MGM'nin yayınladığı hava durumu haritasına göre hafta geneli yağışlı geçecek.

Günlük hava durumu

Bugün kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Düzce, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya çevreleri, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Aydın'ın güneybatı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.