Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelerde, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

İllerde beklenen hava durumu

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 16.