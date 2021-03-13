Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelerde, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.
İllerde beklenen hava durumu
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 10
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 3
Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 16.