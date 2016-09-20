Hava sıcaklıkları düşüyor, meteorolojiden sağanak uyarısı

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte Türkiye sıcak havalara veda ediyor. Hava sıcaklıklarında 10 dereceye varan düşüşler yaşanacak. Ayrıca, bu gece ve yarından itibaren yurdun büyük bir bölümünde yağış var. Meteoroloji bugün öğleden sonrası için Karadeniz'de de sel uyarısında bulundu.

Kışlıkları hazırlamanın vakti geldi, sonbaharın ilk yağmurları geliyor.

Bu gece ve yarın ülkenin genelinde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli yağmur var. Yağışın yanısıra rüzgar da kuvvetli esecek.

Balkanlar'dan gelen bu yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklar çarşamba-pazar arasında 8-10 derece azalacak, 19-25 derece aralığına inecek.

İstanbul, bu gece ve yarın kuvvetli sağanak yağmurlu. Yarın 25, çarşamba 24, perşembe 20 derece olacak. Yağışın 3 gün sürmesi bekleniyor.

Ankara da 3 gün yağmurlu... Yarın 26, perşembe 24, perşembe 20 derece.

İzmir'de, bu gece kuvvetli yağmur var, yarın 26, perşembe 25 derece.

Yağışlar çarşamba ve perşembe doğu karediniz ve doğu anadolu bölgelerinde çok şiddetli olacak.

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Samsun: Az bulutlu ve açık 30

Trabzon: Az bulutlu ve açık 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra batı Karadeniz'de etkisini arttıracak olan yağışların; Düzce ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Bartın ve Zonguldak ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli beklendiğini de belirtti.

Vatandaşların sel, su baskınları, heyelan ve yıldırım olaylarına karşı tedbirli olmaları istendi.