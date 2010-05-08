Hava sıcaklıkları artıyor

T24 - Sıcaklar bugün de artmaya devam ediyor. Bugün iç ve batı kesimlerinde sıcaklar 1 ila 3 derece artacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin doğu kesimlerinde bugün aralıklarla sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ( Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Şırnak)ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerinde sıcaklar bugün 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esecek.





Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ( Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Şırnak) ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, Su baskını, Heyelan vb.) tedbirli ve dikkatli olunması istendi.





Bazı illerde hava durumu



Yapılan değerlendirmelere göre bazı illerde hava durumu bugün şöyle tahmin ediliyor:



İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (22)



Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (27)



İzmir: Az bulutlu ve açık (29)



Adana: Parçalı ve az bulutlu (26)



Antalya: Az bulutlu ve açık (24)



Samsun: Parçalı bulutlu (19)



Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (12)



Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (24)





Bölgelerde hava durumu



Yapılan tahminlere göre bölgelerde hava durumu şöyle tahmin ediliyor:



Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek.



Ege: Az bulutlu ve açık geçecek.



Akdeniz: Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu geçecek.



İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin doğusu parçalı bulutlu geçecek.



Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt, Artvin) aralıklı sağanak yağışlı geçecek.



Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölgenin tamamı aralıklarla yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; bölgenin güneydoğusu ( Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Şırnak) ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu (Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt) aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.





