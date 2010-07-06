Hava sıcaklıkları artacak

T24- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.



Sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.



Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek.



BAZI İLLERDE HAVA





Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle:



İSTANBUL: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 30



ANKARA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32



İZMİR: Az bulutlu ve açık 34



ANTALYA: Az bulutlu ve açık 33



SAMSUN: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü

sağanak yağışlı 28



ERZURUM: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık 41





BÖLGELERDE HAVA





Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle:





MARMARA: Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla kuzeyi parçalı bulutlu geçecek.



EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek.



AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu ile Göller yöresi parçalı bulutlu geçecek.



İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu geçecek.



BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek. (anka)