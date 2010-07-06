Hava sıcaklıkları artacak

T24- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek.
BAZI İLLERDE HAVA
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle:
İSTANBUL: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 30
ANKARA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32
İZMİR: Az bulutlu ve açık 34
ANTALYA: Az bulutlu ve açık 33
SAMSUN: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı 28
ERZURUM: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29
DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık 41
BÖLGELERDE HAVA
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle:
MARMARA: Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla kuzeyi parçalı bulutlu geçecek.
EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek.
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu ile Göller yöresi parçalı bulutlu geçecek.
İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu geçecek.
BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek. (anka)