T24 - Marmara'da hafta sonu güneşli geçecek. Sıcaklıklar 9-10 derece civarında seyredek. Marmara haftaya ise karla başlayacak. Pazartesi ve salı günü Marmara'da kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.





Hava sıcaklığı doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray, Artvin, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Karabük çevreleri aralıklı yağışlı geçecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege Kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Buzlanma ve dol olayı uyarısı

Yurdun iç ve doğu bölgelerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda muhtemel çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Bölgelere göre hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu; doğusu (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri) aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

EGE: Az bulutlu ve açık iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçecek.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, batısı ile Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Kayseri çevreleri hafif yağmurlu geçecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri hafif yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevreleri aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur, Artvin çevreleri ile kıyıların yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülecek. Bölgede eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçecek.