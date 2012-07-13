Hava sıcaklıkları 50 dereceye kadar çıkacak!

Kuzey Afrika üzerinden gelecek çöl sıcakları, Türkiye’yi adeta kavuracak. Sıcaklıklar, bazı bölgelerde 50 dereceye kadar çıkacak. Salı gününden itibaren ise serinleme görülecek.

Tunus kökenli aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'ye balkanlar üzerinden ulaştı. Çok sıcak olan hava hafta sonu daha da ısınacak. Çöl havasını andıran kuru bir sıcak olacak. Güneşin altında sıcaklık neredeyse 50 dereceyi bulacak. Bu yüzden sıcak hava dalgası geçene kadar güneşe çıkılmamasında fayda var. Bu günlerde bol sıvı tüketilip, özellikle yaşlılar ile kalp ve solunum rahatsızlığı olanlar serin yerlerde dinlenmeyi tercih etmeliler. Aşırı sıcaklara rağmen, nem oranının çok yükselmeyecek olması sevindirici.

Bazı illerde hava sıcaklıkları şöyle olacak:

İstanbul'da sıcaklık gölgede 36-37 dereceyi bulacak.

Termometreler, Edirne ve Balıkesir’de 40-41 dereceyi gösterecek.

Bolu'da da sıcaklık 39 dereceye kadar yükselecek.

Manisa, Aydın, Denizli arasında sıcaklık 42-43 dereceyi bulacak.

Sıcaklıklar İzmir ve Antalya’da 40, Ankara’da ise 38-39 dereceye çıkacak.

Ramazan'da hava serinliyor

Aşırı sıcaklar ülkeyi salı günü terk etmeye başlayacak. Marmara bölgesi salı günü 8 derece birden serinleyecek.

Ramazan ayının serin havayla başlaması bekleniyor.