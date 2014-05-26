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Yaşam

Hava sıcaklıkları 4 derece artacak

Hava sıcaklığı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak

26 Mayıs 2014 13:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü şeklinde görülecek yağışların; öğle saatlerinden sonra Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye'nin batısında yerel olarak kuvvetli olacak.

Hava sıcaklığı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar ise, genellikle kuzey ve batı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, güneydoğu kesimlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.

 

Bazı illerde hava durumu

 

İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu. (26) 
Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (26) 
İzmir: Az bulutlu. (21) 
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu. (29) 
Antalya: Az bulutlu. (26) 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu. (23)
Erzurum: Parçalı bulutlu.(15) 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu. (29) 

 

Bölgelerde hava durumu

 

Marmara: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Ege: Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçecek.

Akdeniz: Az bulutlu, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

İç Anadolu: Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara'nın kuzey ve doğusu ve Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Batı Karadeniz: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu, Kuzey ve batısı ile Van, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

 

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